Менеджер Махачева назвал Оливейру чемпионом UFC, несмотря на вакантный титул
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Али Абдель-Азиз, менеджер российского претендента на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, считает, что его соперник бразилец Чарльз Оливейра по-прежнему является чемпионом дивизиона, несмотря на потерю титула «на весах».
«Чарльз Оливейра – чемпион UFC в лёгком весе. А мы – претенденты, и мы выйдем в клетку, чтобы бросить вызов чемпиону и отнять у него кое-что очень тяжёлое», – сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Canal Encarada.
Напомним, поединок Махачева и Оливейры состоится на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 280.
Ранее бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг заявил, что Оливейра станет величайшим легковесом в истории, если победит Махачева.
Новость по темеБиспинг: Оливейра обойдёт Хабиба и станет величайшим легковесом, если побьёт Махачева
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