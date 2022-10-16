Менеджер Махачева назвал Оливейру чемпионом UFC, несмотря на вакантный титул

Али Абдель-Азиз, менеджер российского претендента на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева, считает, что его соперник бразилец Чарльз Оливейра по-прежнему является чемпионом дивизиона, несмотря на потерю титула «на весах».

«Чарльз Оливейра – чемпион UFC в лёгком весе. А мы – претенденты, и мы выйдем в клетку, чтобы бросить вызов чемпиону и отнять у него кое-что очень тяжёлое», – сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Canal Encarada.

Напомним, поединок Махачева и Оливейры состоится на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 280.

Ранее бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг заявил, что Оливейра станет величайшим легковесом в истории, если победит Махачева.