«Устрою взбучку». Митчелл ответил небитому грузину, вызвавшему его после отказа Евлоева

Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Брайс Митчелл ответил на вызов непобеждённого грузинского проспекта Илии Топурии.

Напомним, изначально соперником Митчелла на турнире UFC Fight Night 6 ноября должен был стать россиянин Мовсар Евлоев, однако он снялся с поединка.

«Я видел, что Илия Топурия вызвал меня на бой. Он опубликовал фото своих кубиков или что-то в этом роде… Я уже три недели ем печенье с арахисовым маслом, но всё равно устрою тебе взбучку, приятель, мне плевать на пресс. Погнали», – сказал Митчелл в социальных сетях.

Илии Топурии 25 лет. Боец выступает в сильнейшей организации мира с октября 2020 года и успел провести четыре поединка, во всех из них победив. Всего на счету грузинского бойца 12 профессиональных выступлений и ни одного поражения.