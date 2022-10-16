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«Устрою взбучку». Митчелл ответил небитому грузину, вызвавшему его после отказа Евлоева

«Устрою взбучку». Митчелл ответил небитому грузину, вызвавшему его после отказа Евлоева
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Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Брайс Митчелл ответил на вызов непобеждённого грузинского проспекта Илии Топурии.

Напомним, изначально соперником Митчелла на турнире UFC Fight Night 6 ноября должен был стать россиянин Мовсар Евлоев, однако он снялся с поединка.

«Я видел, что Илия Топурия вызвал меня на бой. Он опубликовал фото своих кубиков или что-то в этом роде… Я уже три недели ем печенье с арахисовым маслом, но всё равно устрою тебе взбучку, приятель, мне плевать на пресс. Погнали», – сказал Митчелл в социальных сетях.

Илии Топурии 25 лет. Боец выступает в сильнейшей организации мира с октября 2020 года и успел провести четыре поединка, во всех из них победив. Всего на счету грузинского бойца 12 профессиональных выступлений и ни одного поражения.

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