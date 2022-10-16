Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен сказал, с кем должен сразиться победитель боя Оливейра – Махачев

Соннен сказал, с кем должен сразиться победитель боя Оливейра – Махачев
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что победитель титульного боя в лёгком весе (до 70 кг) между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым должен сразиться с чемпионом на категорию ниже – австралийцем Алексом Волкановски.

«Я считаю Волкановски главным претендентом. Думаю, что именно так это и нужно расценивать. Победитель боя Оливейра – Махачев поступил бы умно, если бы вызвал Волкановски. Нужно запустить бизнес, устроить шоу и выявить сильнейшего.

Однако я не буду говорить, что Волкановски заменит кого-то в случае провала взвешивания. Не знаю, поверю ли я в это. Мне кажется, что всё будет зависеть от конкретной ситуации. Кто это будет? Из-за чего произошёл перевес? Сколько он составил?» – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Новость по теме
Биспинг: Оливейра обойдёт Хабиба и станет величайшим легковесом, если побьёт Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022