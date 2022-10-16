Махачев сказал, как относится к людям, кушающим рядом с ним во время его весосгонки
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Претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев признался, что легко относится к тому, что члены его команды едят рядом с ним во время его весосгонок.
«По правде сказать, мне нравится, когда люди вокруг меня едят. Мне не нравится, когда кто-то говорит: «Я буду соблюдать диету с тобой». Или что-то в этом роде. Потому что он может есть, зачем ему отказываться от еды? И я говорю это всем парням: «Вам не нужно сидеть на диете». Потому что, когда у меня нет боёв, я никогда не пытаюсь похудеть», – сказал боец в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.
Ранее бывший чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг заявил, что Оливейра станет величайшим легковесом в истории, если победит Махачева.
Новость по темеБиспинг: Оливейра обойдёт Хабиба и станет величайшим легковесом, если побьёт Махачева
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