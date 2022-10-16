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Ислам Махачев назвал главную ошибку последних соперников Оливейры

Ислам Махачев назвал главную ошибку последних соперников Оливейры
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Претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев назвал, по его мнению, главную ошибку последних соперников его визави бразильца Чарльза Оливейры, поединок с которым состоится на грядущих выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

«По правде сказать, каждый, в том числе и его последний соперник [Джастин Гэтжи], пытался его нокаутировать. Все эти парни роняли его, но никто так и не перешёл в борьбу и не попытался финишировать его. Потому что боялись его навыков в борьбе. Вот в чём проблема. Они позволяли ему подняться, а затем снова пытались попасть тяжёлым ударом. И поэтому они так устали», – сказал боец в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Махачева, назвал Оливейру чемпионом UFC, несмотря на то что титул в настоящий момент является вакантным.

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