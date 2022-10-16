Дэвин Хэйни высказался о возможном уходе из лёгкого веса

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Дэвин Хэйни (29-0, 15 KO), сегодня, 16 октября, повторно победивший австралийца Джорджа Камбососа (20-2, 10 KO), высказался о возможном уходе из дивизиона.

«Мне уже непросто укладываться в лимит лёгкого веса, для этого требуются серьёзные ограничения и жёсткая дисциплина.

Я намерен обсудить этот вопрос с моей командой, хотя в лёгком весе остаётся немало хороших боёв. Здесь много денег. Посмотрим, как всё сложится, но я склоняюсь к тому, чтобы остаться в дивизионе», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.

Ранее экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Андре Уорд назвал приоритетного соперника для Хэйни.