«Я верну себе пояс». Оливейра объяснил, почему он победит в бою с Махачевым

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра высказался по поводу предстоящего поединка за титул в лёгком весе с россиянином Исламом Махачевым, который состоится в ночь с 22 на 23 октября.

«Меня прооперировали, теперь зрение на 100% идеальное, я всё вижу. Нокаутирую Ислама в первом раунде, а потом мы отпразднуем это.



Махачев идёт по проторённой тропе, по следам Хабиба. Да, он очень успешен, но кого из топ-5 он побеждал?



Я сам проложил свой путь, побеждал бывших чемпионов, побил всех в топ-5. Отправил в нокаут или заставил сдаться. Когда Ислам такое делал?



Чтобы победить его, мне нужно быть самим собой. Я выступлю в лучшем виде и верну себе пояс», – приводит слова Оливейры Sports Illustrated.