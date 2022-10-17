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«Я верну себе пояс». Оливейра объяснил, почему он победит в бою с Махачевым

«Я верну себе пояс». Оливейра объяснил, почему он победит в бою с Махачевым
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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра высказался по поводу предстоящего поединка за титул в лёгком весе с россиянином Исламом Махачевым, который состоится в ночь с 22 на 23 октября.

«Меня прооперировали, теперь зрение на 100% идеальное, я всё вижу. Нокаутирую Ислама в первом раунде, а потом мы отпразднуем это.

Махачев идёт по проторённой тропе, по следам Хабиба. Да, он очень успешен, но кого из топ-5 он побеждал?

Я сам проложил свой путь, побеждал бывших чемпионов, побил всех в топ-5. Отправил в нокаут или заставил сдаться. Когда Ислам такое делал?

Чтобы победить его, мне нужно быть самим собой. Я выступлю в лучшем виде и верну себе пояс», – приводит слова Оливейры Sports Illustrated.

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