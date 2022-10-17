Махачев отреагировал на слух о том, что Хасбик будет в его углу на UFC 280
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Претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал слух о том, что популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, станет одним из его угловых в поединке против бразильца Чарльза Оливейры.
«В моём углу будет мой тренер по ударке из Дагестана, мой брат Муслим, Хабиб, Хавьер [Мендес]… и ещё один тренер из Дагестана. Хасбулла будет сидеть около сетки. И он будет болеть за меня», – сказал боец в интервью YouTube-каналу SHAK MMA.
Напомним, поединок Оливейры и Махачева возглавит турнир UFC 280, который состоится уже на этих выходных в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее экс-претендент на титул UFC Чейл Соннен сказал, с кем должен сразиться победитель боя Оливейра — Махачев.
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