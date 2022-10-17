Макгрегор продемонстрировал свою физическую форму. Он не дрался в UFC больше года
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Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе 34-летний ирландец Конор Макгрегор, выступавший также в профессиональном боксе, продемонстрировал свою текущую физическую форму, опубликовав соответствующую фотографию в «Твиттер».
Напомним, Макгрегор не дрался в октагоне после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.
Всего в ММА на счету Конора 22 победы, из которых 20 – досрочные, всего за карьеру он потерпел шесть поражений. Ранее сообщалось, что, вероятнее всего, следующим соперником ирландца станет американец Джастин Гэтжи.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках.
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