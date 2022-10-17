«Это я в Дубае». Усман Нурмагомедов показал фото со спорткаром

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Усман Нурмагомедов, выступающий в американском промоушене Bellator, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий из Дубая.
«Это я вчера в Дубае, но сейчас я уже в Чикаго», — подписал фото Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова
На счету 24-летнего Нурмагомедова 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, восемь из которых были добыты нокаутами. Следующий поединок Усман должен провести с бойцом из Бразилии Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе. В последнем бою, который прошёл на турнире Bellator 283, Усман победил представителя США Кристофера Гонсалеса, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде.
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