«Правильные манеры и уважение». Стерлинг опубликовал фото с Эдвардсом

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг выложил в социальных сетях совместную фотографию с Леоном Эдвардсом.

«Правильные манеры и уважение», — подписал фотографию Стерлинг.

В настоящий момент Стерлинг готовится к поединку с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Противостояние состоится в ночь на 23 октября мск. В последнем бою Алджэмейн встречался с россиянином Петром Яном и победил его раздельным решением судей. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Диллашоу не выступал с июля 2021 года, когда на UFC on ESPN 27 победил соотечественника Кори Сэндхагена.

Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму: