«Настоящий патриот!» Коста иронично отреагировал на слова Сехудо о США и флаге Мексики

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал выступление бывшего американского бойца UFC мексиканского происхождения Генри Сехудо. Ранее Сехудо, выступая на фоне флага США, рассказал, что в первую очередь ощущает себя американцем, заявив при этом, что его никогда не увидят с мексиканским флагом.



«Настоящий патриот! Да благословит тебя бог, братан. Я тоже! Я даже уже не помню, как говорить по-бразильски», — написал Коста.

Недавно Коста высказывался о США, которые, по его мнению, переживают не лучшие времена. В этой стране Пауло проживает часть года, проводя тренировки.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой: