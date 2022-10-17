«Настоящий патриот!» Коста иронично отреагировал на слова Сехудо о США и флаге Мексики
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал выступление бывшего американского бойца UFC мексиканского происхождения Генри Сехудо. Ранее Сехудо, выступая на фоне флага США, рассказал, что в первую очередь ощущает себя американцем, заявив при этом, что его никогда не увидят с мексиканским флагом.
«Настоящий патриот! Да благословит тебя бог, братан. Я тоже! Я даже уже не помню, как говорить по-бразильски», — написал Коста.
Недавно Коста высказывался о США, которые, по его мнению, переживают не лучшие времена. В этой стране Пауло проживает часть года, проводя тренировки.
Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:
Комментарии
- 17 октября 2022
-
10:22
-
10:07
-
09:41
-
09:39
-
09:25
-
09:15
-
04:24
-
02:00
-
00:17
- 16 октября 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
22:54
-
22:30
-
22:08
-
21:07
-
20:53
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:01
-
18:47
-
18:27
-
17:58
-
17:44
-
15:58
-
15:01
-
14:50
-
14:23
-
14:13
-
13:56
-
13:50
-
12:35
-
12:28
-
12:21
Партнерский контент