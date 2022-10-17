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«Настоящий патриот!» Коста иронично отреагировал на слова Сехудо о США и флаге Мексики

«Настоящий патриот!» Коста иронично отреагировал на слова Сехудо о США и флаге Мексики
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал выступление бывшего американского бойца UFC мексиканского происхождения Генри Сехудо. Ранее Сехудо, выступая на фоне флага США, рассказал, что в первую очередь ощущает себя американцем, заявив при этом, что его никогда не увидят с мексиканским флагом.

«Настоящий патриот! Да благословит тебя бог, братан. Я тоже! Я даже уже не помню, как говорить по-бразильски», — написал Коста.

Недавно Коста высказывался о США, которые, по его мнению, переживают не лучшие времена. В этой стране Пауло проживает часть года, проводя тренировки.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:

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