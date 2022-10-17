Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном событии которого сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия. В Российской Федерации бой в прямом эфире будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция основного карда начнётся примерно в 21:00 по московскому времени.



Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В последнем бою россиянин одолел представителя США Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде. Оливейра в последнем поединке одолел американца Джастина Гэтжи.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280: