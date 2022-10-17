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Минеев дал совет своему будущему сопернику Родригесу

Минеев дал совет своему будущему сопернику Родригесу
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Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, призвав своего будущего соперника, представителя Бразилии Фернандо Родригеса, не расслабляться и усерднее готовиться.

«Не расслабляйся и усерднее готовься к нашему бою, Фернандо. 18 ноября устроим настоящую рубку», — написал Минеев.

Напомним, поединок Минеева и Родригеса должен состояться 18 ноября. Противостояние пройдёт по правилам кикбоксинга. Ранее Минеев получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

Перепалка Вагаба Вагабова и Владимира Минеева:

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