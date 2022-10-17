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Алексей Олейник: слабый плачет, сильный улыбается

Алексей Олейник: слабый плачет, сильный улыбается
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Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, выразив мнение, что каждый сам определяет свою судьбу.

«Слабый плачет, сильный улыбается. Каким хочешь быть — выбирать тебе самому», — написал Олейник, добавив к сообщению свою фотографию.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

Напомним, в последнем бою Алексей проиграл представителю Швеции Илиру Латифи. Олейник встречался с ним в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 и проиграл единогласным решением судей. Вскоре после этого боя стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Алексей пока не комментировал эту новость.

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:

Не тот боец завершил карьеру. Олейник выглядел никаким против шведского середняка Не тот боец завершил карьеру. Олейник выглядел никаким против шведского середняка
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