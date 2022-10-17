Махачев: я попытаюсь драться в других весовых категориях ради наследия

Претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о своём желании подраться в нескольких весовых категориях.
«Для начала нужно защитить титул в лёгком весе как минимум три-четыре раза. Я перейду в другой вес, когда увижу определённую ситуацию в своём дивизионе.
Я не хочу быть как Камару Усман, который снова побеждает одних и тех же соперников. Я попытаюсь драться в других весовых категориях ради наследия», — сказал Махачев на YouTube-канале SHAK MMA.
Напомним, на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск, Махачев в титульном поединке встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой. В последнем поединке Ислам встречался с Бобби Грином из США и победил его. Оливейра в последнем бою взял верх над американцем Джастином Гэтжи, применив удушающий приём в первом раунде.
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