Спарринг-партнёр Махачева высказался о шансах Ислама завоевать пояс UFC в бою с Оливейрой
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Боец смешанных единоборств Амру Магомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о спаррингах с известным бойцом UFC Исламом Махачевым. В настоящий момент Махачев готовится к поединку с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. По словам Магомедова, Ислам готов к тому, чтобы выйти из этого противостояния победителем.
«Самые тяжёлые спарринги в моей жизни. Он готов забрать этот пояс домой», — написал Магомедов.
Поединок Махачева и Оливейры состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бойцы сразятся в главном событии UFC 280. Противостояние будет носить статус титульного.
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:
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