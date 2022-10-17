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Чемпион UFC Эдвардс оценил свои шансы в возможном бою с Макгрегором

Чемпион UFC Эдвардс оценил свои шансы в возможном бою с Макгрегором
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс поделился мыслями о потенциальном поединке с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Наш бой было бы легко организовать. Думаю ли я, что выиграю? 100 процентов. Я более молодой и техничный боец, но моё внимание сосредоточено совсем не на Коноре, потому что меня окружают настоящие убийцы, бой с которыми сейчас был бы гораздо сложнее, чем с Макгрегором», — приводит слова Эдвардса Mirror.

Напомним, Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:

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