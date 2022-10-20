Махачев — Оливейра: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном бою которого встретятся представитель России Ислам Махачев и Чарльз Оливейра из Бразилии. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. Отметим и второй по значимости бой турнира, в котором выступят американцы Алджамейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Кроме того, в главном карде сразятся россиянин Пётр Ян и Шон О'Мэлли (США).
Текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия будет вести «Чемпионат». В России поединок в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Прямая трансляция основного карда начнётся ориентировочно в 21:00 мск.
Напомним, Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В последнем бою он победил американца Бобби Грина. Что касается Оливейры, то он в последнем поединке одолел американца Джастина Гэтжи.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
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