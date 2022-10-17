Полный кард UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О’Мэлли и другие бои

В ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном поединке которого встретятся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. Второй по значимости бой турнира проведут американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Кроме того, в главном карде сразятся представитель России Пётр Ян и Шон О'Мэлли (США).



Полный кард UFC 280:



Основной кард:



Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);

Алджэмейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);

Пётр Ян — Шон О’Мэлли;

Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот;

Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро.



Предварительный кард:



Белал Мухаммад — Шон Брэди;

Махмуд Мурадов — Кайо Борральо;

Волкан Оздемир — Никита Крылов;

Зубайра Тухугов — Лукас Алмейда;

Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;

Армен Петросян — Эй-Джей Добсон;

Мухаммад Мокаев — Малькольм Гордон;

Кэрол Роса — Лина Ленсберг.

Неизвестные факты про Ислама Махачева: