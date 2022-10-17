Полный кард UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О’Мэлли и другие бои

В ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 280, в главном поединке которого встретятся россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. Второй по значимости бой турнира проведут американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу. Кроме того, в главном карде сразятся представитель России Пётр Ян и Шон О'Мэлли (США).
Полный кард UFC 280:
Основной кард:
Чарльз Оливейра — Ислам Махачев (чемпионский бой в лёгком весе);
Алджэмейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу (чемпионский бой в легчайшем весе);
Пётр Ян — Шон О’Мэлли;
Бенеил Дариуш — Матеуш Гамрот;
Кэтлин Чукагян — Манон Фиоро.
Предварительный кард:
Белал Мухаммад — Шон Брэди;
Махмуд Мурадов — Кайо Борральо;
Волкан Оздемир — Никита Крылов;
Зубайра Тухугов — Лукас Алмейда;
Абубакар Нурмагомедов — Гаджи Омаргаджиев;
Армен Петросян — Эй-Джей Добсон;
Мухаммад Мокаев — Малькольм Гордон;
Кэрол Роса — Лина Ленсберг.
Неизвестные факты про Ислама Махачева:
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