Оливейра: собираюсь нокаутировать Махачева в первом раунде

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал, что успешно перенёс операцию на глазах и теперь готов нокаутировать Ислама Махачева в первом раунде. Их поединок состоится на турнире UFC 280, который пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск.



«Я перенёс операцию, и теперь мои глаза на 100 процентов здоровы. Теперь я вижу всё. Собираюсь нокаутировать Ислама в первом раунде. А после будем праздновать. На UFC 274 меня ограбили. Это всё, что я могу сказать. Я настоящий чемпион. Я докажу это снова, когда вернусь в клетку», — приводит слова Оливейры издание Sports Illustrated.



Махачев в последнем бою победил американца Бобби Грина. Оливейра в последнем поединке одолел Джастина Гэтжи.

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре: