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«Новое поколение на пути к вершине». Хабиб Нурмагомедов — о своём брате Усмане

«Новое поколение на пути к вершине». Хабиб Нурмагомедов — о своём брате Усмане
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своём брате Усмане Нурмагомедове.

«Новое поколение на пути к вершине», — написал Хабиб.

В активе 24-летнего Усмана Нурмагомедова 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, восемь из них были добыты нокаутами. Следующий поединок Усман должен провести с представителем Бразилии Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе. В последнем поединке, который прошёл на турнире Bellator 283, Усман одолел американского бойца Кристофера Гонсалеса, использовав удушающий приём (гильотина) в первом раунде.

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Брат Хабиба получил титульник по блату. Теперь главное — не опозориться Брат Хабиба получил титульник по блату. Теперь главное — не опозориться
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