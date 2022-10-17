«Новое поколение на пути к вершине». Хабиб Нурмагомедов — о своём брате Усмане
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своём брате Усмане Нурмагомедове.
«Новое поколение на пути к вершине», — написал Хабиб.
В активе 24-летнего Усмана Нурмагомедова 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, восемь из них были добыты нокаутами. Следующий поединок Усман должен провести с представителем Бразилии Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе. В последнем поединке, который прошёл на турнире Bellator 283, Усман одолел американского бойца Кристофера Гонсалеса, использовав удушающий приём (гильотина) в первом раунде.
Самые успешные братья в мире ММА:
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