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Валентина Шевченко отреагировала на слова экс-бойца UFC Холла о ринг-гёрлз

Валентина Шевченко отреагировала на слова экс-бойца UFC Холла о ринг-гёрлз
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко прокомментировала недавние слова бывшего бойца промоушена Юрайи Холла о ринг-гёрлз.

«Я знаю некоторых бойцов, которые получают по $ 10 тысяч за бой. В то же время ринг-гёрлз могут зарабатывать по $ 70 тысяч. Это безумие — ведь мы, выходя на бой, ставим на кон свои мозги», — говорил ранее Холл.

«Когда боец уходит на пенсию, все его мысли занимают только ринг-гёрлз», — написала Шевченко в своих социальных сетях.

Отметим, что после ухода из UFC Холл не завершил профессиональную карьеру. Боец на данный момент готовится к боксёрскому поединку с экс-игроком НФЛ Левеоном Беллом.

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