Валентина Шевченко отреагировала на слова экс-бойца UFC Холла о ринг-гёрлз
Поделиться
Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко прокомментировала недавние слова бывшего бойца промоушена Юрайи Холла о ринг-гёрлз.
«Я знаю некоторых бойцов, которые получают по $ 10 тысяч за бой. В то же время ринг-гёрлз могут зарабатывать по $ 70 тысяч. Это безумие — ведь мы, выходя на бой, ставим на кон свои мозги», — говорил ранее Холл.
«Когда боец уходит на пенсию, все его мысли занимают только ринг-гёрлз», — написала Шевченко в своих социальных сетях.
Отметим, что после ухода из UFC Холл не завершил профессиональную карьеру. Боец на данный момент готовится к боксёрскому поединку с экс-игроком НФЛ Левеоном Беллом.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
Комментарии
- 17 октября 2022
-
16:34
-
16:15
-
16:01
-
15:28
-
14:43
-
14:14
-
13:41
-
13:02
-
12:29
-
11:55
-
11:51
-
11:38
-
11:07
-
10:22
-
10:07
-
09:41
-
09:39
-
09:25
-
09:15
-
04:24
-
02:00
-
00:17
- 16 октября 2022
-
23:59
-
23:50
-
23:46
-
22:54
-
22:30
-
22:08
-
21:07
-
20:53
-
20:05
-
19:59
-
19:50
-
19:01
-
18:47
Партнерский контент