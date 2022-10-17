Ислам Махачев рассказал, как начал заниматься единоборствами

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся на этих выходных сразиться за титул организации, рассказал, как начал заниматься единоборствами.

«Я жил в Махачкале, сейчас переехал, уже около 20 лет живу в Хушете. Но моё детство прошло в Махачкале. У меня и спортзал был рядом, и школа была рядом, где учился. Там же была секция тхэквондо. Помню, в первый класс пошёл, и тогда же на тхэквондо пошёл. Ходил недолго.

Один из самых титулованных тхэквондистов, Сейфула Магомедов, жил прямо надо мной. Я на третьем этаже, а он на четвёртом. Я смотрел, как он приезжал с соревнований, как его во дворе встречали. Вместе с ним ходили на тренировки. С этого всё и началось», – сказал боец в интервью YouTube-каналу UFC Russia.