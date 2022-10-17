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Ислам Махачев рассказал, как начал заниматься единоборствами

Ислам Махачев рассказал, как начал заниматься единоборствами
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся на этих выходных сразиться за титул организации, рассказал, как начал заниматься единоборствами.

«Я жил в Махачкале, сейчас переехал, уже около 20 лет живу в Хушете. Но моё детство прошло в Махачкале. У меня и спортзал был рядом, и школа была рядом, где учился. Там же была секция тхэквондо. Помню, в первый класс пошёл, и тогда же на тхэквондо пошёл. Ходил недолго.

Один из самых титулованных тхэквондистов, Сейфула Магомедов, жил прямо надо мной. Я на третьем этаже, а он на четвёртом. Я смотрел, как он приезжал с соревнований, как его во дворе встречали. Вместе с ним ходили на тренировки. С этого всё и началось», – сказал боец в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

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