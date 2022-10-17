Ислам Махачев рассказал, как познакомился с Хабибом Нурмагомедовым
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся на этих выходных сразиться за титул организации, рассказал о знакомстве с Хабибом Нурмагомедовым.
«Я на тхэквондо долго не задержался. Потом как-то перестал ходить… Рядом с моей школой был турецкий колледж, и в этом колледже была секция ушу-саньда. Я начал туда ходить. Там я задержался примерно на четыре года.
В этом же дворе турецкого колледжа жил наш тренер, покойный Абдулманап, и все ребята, Хабиб, Шамиль Завуров, их много братьев было, Абубакар там был… Как-то мы вместе начали там тренироваться. Вместе ходили на ушу-саньда. И там поле было футбольное, мы в футбол играли часто прямо перед домом Хабиба», – сказал боец в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
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