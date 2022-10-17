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«Тогда ему сильно помогли». Махачев рассказал, как в UFC сохранили Хабибу карьеру

«Тогда ему сильно помогли». Махачев рассказал, как в UFC сохранили Хабибу карьеру
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся на этих выходных сразиться за титул организации, рассказал, как промоушен помог его одноклубнику Хабибу Нурмагомедову после травмы колена в 2014 году.

«Моя первая поездка в Америку состоялась, когда Хабиб был травмирован и закачивал ногу в Вегасе. Ему UFC оплатили всю реабилитацию, сказали: «Живи здесь, в Вегасе». Достали ему квартиру, чтобы он занялся своей ногой. Они видели в нём потенциал, видели, что он может стать чемпионом. И на тот момент его карьеры очень сильно помогли тем, что забрали его в Америку.

Я помню, как вместе с ним ходил на реабилитацию. Такие тренажёры и упражнения я никогда не видел. Он в бассейне бегал, велотренажёры в воде, что хочешь… Мы видели, как у него здесь реабилитация шла. Время шло, но он продолжал хромать. А вот как поехал в Америку, то стало заметно, что он прогрессирует», – сказал боец в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

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