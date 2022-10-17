«Тогда ему сильно помогли». Махачев рассказал, как в UFC сохранили Хабибу карьеру

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся на этих выходных сразиться за титул организации, рассказал, как промоушен помог его одноклубнику Хабибу Нурмагомедову после травмы колена в 2014 году.

«Моя первая поездка в Америку состоялась, когда Хабиб был травмирован и закачивал ногу в Вегасе. Ему UFC оплатили всю реабилитацию, сказали: «Живи здесь, в Вегасе». Достали ему квартиру, чтобы он занялся своей ногой. Они видели в нём потенциал, видели, что он может стать чемпионом. И на тот момент его карьеры очень сильно помогли тем, что забрали его в Америку.

Я помню, как вместе с ним ходил на реабилитацию. Такие тренажёры и упражнения я никогда не видел. Он в бассейне бегал, велотренажёры в воде, что хочешь… Мы видели, как у него здесь реабилитация шла. Время шло, но он продолжал хромать. А вот как поехал в Америку, то стало заметно, что он прогрессирует», – сказал боец в интервью YouTube-каналу UFC Russia.