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Дариуш: пора убрать Макгрегора из разговоров о лёгком весе UFC

Дариуш: пора убрать Макгрегора из разговоров о лёгком весе UFC
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Американский легковес UFC Бенеил Дариуш считает, что звезда организации и экс-чемпион в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор должен перестать считаться знаковым бойцом в дивизионе.

«Давайте уберём этого парня из разговоров. Он даже не является претендентом на титул. Знаю, все хотят подраться с ним, но они должны делать это в том случае, если он станет претендентом. Это всё равно, что плюнуть в лицо всем, кто входит в топ-5 или топ-10. Это просто шутка. Парень не выигрывал бои в лёгком весе уже много лет. Эдди Альварес? Это было шесть лет назад», – сказал боец в интервью Submission Radio.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 досрочно проиграл в последнем бою трилогии с американцем Дастином Порье.

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