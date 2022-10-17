Сергей Харитонов предсказал исход боя Ян – О’Мэлли
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Именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке между бойцами легчайшего веса (до 61 кг) UFC Петром Яном и Шоном О’Мэлли, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) уже на этих выходных и станет частью турнира UFC 280.
«Пётр Ян — явный фаворит боя с Шоном О’Мэлли. Я считаю, что бой завершится досрочно. Петру Яну бояться нечего, однако нужно быть готовым к абсолютно любому сопернику», — приводит слова Харитонова издание «РБК-Спорт».
Напомним, возглавит турнир UFC 280 титульное противостояние в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал Яну совет перед боем с О’Мэлли.
Новость по темеЭкс-чемпион UFC Кормье дал совет Яну перед его боем с О'Мэлли
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