Сергей Харитонов предсказал исход боя Ян – О’Мэлли

Именитый российский ветеран MMA Сергей Харитонов высказался о предстоящем поединке между бойцами легчайшего веса (до 61 кг) UFC Петром Яном и Шоном О’Мэлли, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) уже на этих выходных и станет частью турнира UFC 280.

«Пётр Ян — явный фаворит боя с Шоном О’Мэлли. Я считаю, что бой завершится досрочно. Петру Яну бояться нечего, однако нужно быть готовым к абсолютно любому сопернику», — приводит слова Харитонова издание «РБК-Спорт».

Напомним, возглавит турнир UFC 280 титульное противостояние в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал Яну совет перед боем с О’Мэлли.