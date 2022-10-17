«Я понял свою ошибку». Махачев объяснил, почему потерпел поражение в UFC

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся сразиться за титул организации на этих выходных, рассказал о единственном поражении в карьере, которое он потерпел от бразильца Адриано Мартинса на турнире UFC 192 в январе 2015 года.
«Не было большого переживания. Я первый бой [в UFC] выиграл уверенно и почувствовал уверенность. В зале как я работал… И перед вторым боем я очень хороший лагерь прошёл.
Анализировали этого соперника, смотрели его бои. Мы видели, что он проводит какую-то атаку и отдыхает две минуты, ходит по октагону, кидает два-три удара. Видно, что бережёт силы, что не хватает бака на все три раунда.
Мне тренеры говорили: «Зайди с ним в клинч, поборись с ним, чтоб он размяк. И потом уже начинай работать». А у меня был план в голове, что я буду нападать на него все 15 минут. И даже если я устану, то он устанет намного больше, потому что он возрастной.
Это и плюс — он был намного опытнее меня. И он поймал меня на встречном ударе. Не сказать, что удар был тяжёлый… Я понял свою ошибку — поспешил. Моя уверенность, наоборот, помешала мне. Я думал, что буду идти вперёд, и меня никто не остановит», – сказал боец в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
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