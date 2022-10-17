Инсайдер: Дэвид Бенавидес сразится с экс-чемпионом мира в начале 2023 года

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американец Дэвид Бенавидес (26-0, 23 KO) проведёт поединок с бывшим обладателем титула из Венесуэлы Хосе Ускатеги (32-4, 27 KO) в январе, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
«По сообщению источников, Дэвид Бенавидес и Хосе Ускатеги договорились о поединке во втором среднем весе, запланированном на январь. Поединок уже был согласован на ноябрь 2021 года, прежде чем Ускатеги сдал положительный тест на допинг», – написал Коппинджер в социальных сетях.
В своём последнем бою в мае Бенавидес досрочно остановил в третьем раунде бывшего чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг), канадца Давида Лемье. Ускатеги после поражения от малоизвестного американца Лайонелла Томпсона в декабре 2019 года провёл три поединка с локальными мексиканскими бойцами.
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