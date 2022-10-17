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Стала известна дата следующего боя Диллиана Уайта, в соперниках – небитый американец

Стала известна дата следующего боя Диллиана Уайта, в соперниках – небитый американец
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт (28-3, 19 KO) вернётся на ринг 26 ноября, сообщает издание boxingnews24. Место проведения поединка пока неизвестно.

Соперником 35-летнего Уайта станет 28-летний американец Джермейн Франклин (21-0, 14 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2015 года и все свои поединки провёл на территории США против локальных бойцов.

Уайт в своём последнем бою в апреле проиграл техническим нокаутом действующему обладателю титула WBC соотечественнику Тайсону Фьюри. Поражение стало для него третьим в карьере – ранее он проигрывал нокаутами Энтони Джошуа и Александру Поветкину.

Ранее Джо Джойс назвал причину отказа Джошуа от боя с Фьюри.

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