Махачев оценил шансы Физиева и Исмагулова стать претендентами на титул UFC
Поделиться
Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся на этих выходных сразиться за титул организации, высказался о соседях по дивизиону Дамире Исмагулове и Рафаэле Физиеве.
«Думаю ли я, что не встречусь с ними? Нет, почему, Физиев, Исмагулов хороши. Исмагулова я считаю хорошим бойцом. Физиев, у него больше ударки, мы ещё его борьбу не видели, никто его ещё не тестировал. У Исмагулова навыки хорошие, думаю, он близко подберётся. Проблем нет с этими ребятами подраться», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.
В своём последнем бою на UFC on ESPN 39 в июле Физиев нокаутировал в пятом раунде бразильского ветерана Рафаэля дос Аньоса. Исмагулов сразится 18 декабря в Лас-Вегасе (США) с россиянином Арманом Царукяном.
Комментарии
- 18 октября 2022
-
00:05
- 17 октября 2022
-
23:52
-
23:41
-
23:09
-
22:52
-
22:04
-
21:54
-
21:34
-
20:23
-
20:01
-
19:57
-
19:02
-
18:47
-
17:57
-
17:43
-
17:25
-
16:34
-
16:15
-
16:01
-
15:28
-
14:43
-
14:14
-
13:41
-
13:02
-
12:29
-
11:55
-
11:51
-
11:38
-
11:07
-
10:22
-
10:07
-
09:41
-
09:39
-
09:25
-
09:15
Партнерский контент