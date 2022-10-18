Махачев оценил шансы Физиева и Исмагулова стать претендентами на титул UFC

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся на этих выходных сразиться за титул организации, высказался о соседях по дивизиону Дамире Исмагулове и Рафаэле Физиеве.

«Думаю ли я, что не встречусь с ними? Нет, почему, Физиев, Исмагулов хороши. Исмагулова я считаю хорошим бойцом. Физиев, у него больше ударки, мы ещё его борьбу не видели, никто его ещё не тестировал. У Исмагулова навыки хорошие, думаю, он близко подберётся. Проблем нет с этими ребятами подраться», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

В своём последнем бою на UFC on ESPN 39 в июле Физиев нокаутировал в пятом раунде бразильского ветерана Рафаэля дос Аньоса. Исмагулов сразится 18 декабря в Лас-Вегасе (США) с россиянином Арманом Царукяном.