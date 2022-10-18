«Сидит и орёт на нас». Махачев иронично высказался о тренировках под руководством Хабиба

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся на этих выходных сразиться за титул организации, рассказал, как проходят тренировки под руководством одноклубника Хабиба Нурмагомедова, в октябре 2020 года завершившего карьеру.

«В Дагестане он не так часто в зал приходит, бывает, вместе тренируемся. Но на выездах, я думаю, он играет главную роль. А здесь у нас есть другие специалисты, ударники, борцы…

Спарринги, я считаю, это основной этап твоей подготовки, когда ты ближе к бою… И там главные подсказки: где не доработал, какой раунд выиграл, где надо добавить – именно это он контролирует.

Сложно ли воспринимать его как наставника? Сложнее под его руководством тренироваться. Он всегда пахал сам. И сейчас, как он не тренируется, то плохо контролирует нагрузки. Мы и так уставшие после 7-8 раундов, потом он ещё три раунда борьбы делает, а после всей борьбы у него ещё задания бывают. Он там сидит и орёт на нас. Это очень тяжело бывает», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.