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«Сидит и орёт на нас». Махачев иронично высказался о тренировках под руководством Хабиба

«Сидит и орёт на нас». Махачев иронично высказался о тренировках под руководством Хабиба
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Ислам Махачев, готовящийся на этих выходных сразиться за титул организации, рассказал, как проходят тренировки под руководством одноклубника Хабиба Нурмагомедова, в октябре 2020 года завершившего карьеру.

«В Дагестане он не так часто в зал приходит, бывает, вместе тренируемся. Но на выездах, я думаю, он играет главную роль. А здесь у нас есть другие специалисты, ударники, борцы…
Спарринги, я считаю, это основной этап твоей подготовки, когда ты ближе к бою… И там главные подсказки: где не доработал, какой раунд выиграл, где надо добавить – именно это он контролирует.

Сложно ли воспринимать его как наставника? Сложнее под его руководством тренироваться. Он всегда пахал сам. И сейчас, как он не тренируется, то плохо контролирует нагрузки. Мы и так уставшие после 7-8 раундов, потом он ещё три раунда борьбы делает, а после всей борьбы у него ещё задания бывают. Он там сидит и орёт на нас. Это очень тяжело бывает», – сказал Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

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