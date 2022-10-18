Прохазка объяснил, почему бой с Тейшейрой стал одним из худших в его карьере

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка признался, что считает поединок с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой, состоявшийся на турнире UFC 275 в июне, одним из худших в карьере.

Напомним, Прохазка победил Тейшейру удушающим приёмом в пятом раунде, став новым обладателем титула.

«На этот раз я рад, что согласился на реванш. Думаю, что мне просто хочется показать лучшее выступление. Потому что первый поединок стал одним из худших выступлений в моей карьере. И я имею в виду своё отношение к бою», – сказал Прохазка в подкасте The MMA Hour.

Реванш бойцов состоится 11 декабря в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 282. В карде также выступят россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович, которые определят следующего претендента на титул.