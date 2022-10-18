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Пётр Ян оценил бойцовские навыки О’Мэлли в сравнении со своими

Пётр Ян оценил бойцовские навыки О’Мэлли в сравнении со своими
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Известный российский боец UFC Пётр Ян ответил на вопрос, находится ли он и его будущий соперник, американец Шон О’Мэлли на одном уровне в бойцовском мастерстве.

«Я не считаю, что мы на одном уровне. Считаю, что я лучше во всех аспектах и как боец в целом. Не думаю, что этот бой будет проходить только в стойке. Но даже в ударке я не скажу вам, что он какой-то сверхъестественный, что он обладает какими-то способностями, что я не смогу решить вопрос», — сказал Ян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.

Бой с О'Мэлли Ян проведёт 22 октября на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Поединок пройдёт в главном карде.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями:

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