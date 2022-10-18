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Дана Уайт: победитель боя Ян — О'Мэлли сразится за титул UFC

Дана Уайт: победитель боя Ян — О'Мэлли сразится за титул UFC
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Президент UFС Дана Уайт рассказал, что победитель поединка между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О’Мэлли получит титульник уже в следующем противостоянии. Об этом информирует BJ Penn, ссылаясь на интервью Уайта на канале My Mom's Basement with Robbie Fox в YouTube.

Напомним, поединок Яна и О'Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Бой пройдёт в главном карде. На этом же турнире сразятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра. Их поединок будет главным событием спортивного шоу. А в соглавном бою турнира выступят американцы Алджэмейн Стерлинг и Ти Джей Диллашоу.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:

UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE UFC 280: Махачев — Оливейра. Русский десант в Абу-Даби — ничего, кроме победы! LIVE
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