Пётр Ян: мой поединок с О’Мэлли глобальнее, чем бой Стерлинг — Диллашоу

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в промоушене UFC, ответил на вопрос, имеет ли для него значение тот факт, что он будет драться в одном карде с Алджэмейном Стерлингом.



«Мне без разницы. Вообще, я считаю, что наш поединок с Шоном О’Мэлли глобальнее, интереснее, более нашумевший, чем бой Стерлинг – Диллашоу», — ответил Ян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.

В последнем бою Ян уступил Алджэмейну Стерлингу. Их поединок состоялся на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу Стерлингу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом: