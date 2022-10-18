«Алджо был растерянным». Пётр Ян — о встрече со Стерлингом

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в промоушене UFC, подробно рассказал о встрече с Алджэмейном Стерлингом и Мерабом Двалишвили.



«Я проходил мимо и увидел, как Алджо с командой стоят. Я позвал его, он повернулся растерянный. Я просто поздоровался с ним, а Мераб стоял сзади и молчал. Мераб говорит, только когда есть камеры, и он это знает», — сказал Ян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.

В последнем бою Ян уступил Алджэмейну Стерлингу. Их поединок состоялся на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу Стерлингу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом: