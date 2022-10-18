Пётр Ян рассказал, как пройдёт его бой с О’Мэлли на UFC 280

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в промоушене UFC, поделился мыслями о своём следующем поединке с представителем США Шоном О’Мэлли. Он состоится в ночь с 22 на 23 октября мск на турнире UFC 280.



«Думаю, что бой закончится досрочно. Рано или поздно? По ситуации», — сказал Ян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.



В последнем бою Ян уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу Стерлингу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. О'Мэлли в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику.

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