Геннадию Головкину назначили соперника для обязательной защиты поясов
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Двукратный чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин проведёт защиту титула с претендентом по версии IBF Эскивой Фалькао из Бразилии. WBA и IBF приняли коллегиальное решение. Об этом информирует BoxingScene.
Решение было принято в связи с приближением 30-дневного крайнего срока переговоров Головкина с кубинским боксёром Эрисланди Ларой, который владеет поясом WBA (Regular).
Отмечается, что представители лагерей Головкина и Фалькао пока не давали комментарии, поскольку уведомление ещё не было представлено санкционирующими организациями.
Головкин является обладателем титулов в среднем весе по версиям WBA (Super) и IBF.
Головкин обнял певца, исполнившего под фанеру гимн Казахстана:
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