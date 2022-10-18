Геннадию Головкину назначили соперника для обязательной защиты поясов

Двукратный чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин проведёт защиту титула с претендентом по версии IBF Эскивой Фалькао из Бразилии. WBA и IBF приняли коллегиальное решение. Об этом информирует BoxingScene.



Решение было принято в связи с приближением 30-дневного крайнего срока переговоров Головкина с кубинским боксёром Эрисланди Ларой, который владеет поясом WBA (Regular).



Отмечается, что представители лагерей Головкина и Фалькао пока не давали комментарии, поскольку уведомление ещё не было представлено санкционирующими организациями.

Головкин является обладателем титулов в среднем весе по версиям WBA (Super) и IBF.

Головкин обнял певца, исполнившего под фанеру гимн Казахстана: