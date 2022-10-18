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Геннадию Головкину назначили соперника для обязательной защиты поясов

Геннадию Головкину назначили соперника для обязательной защиты поясов
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Двукратный чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин проведёт защиту титула с претендентом по версии IBF Эскивой Фалькао из Бразилии. WBA и IBF приняли коллегиальное решение. Об этом информирует BoxingScene.

Решение было принято в связи с приближением 30-дневного крайнего срока переговоров Головкина с кубинским боксёром Эрисланди Ларой, который владеет поясом WBA (Regular).

Отмечается, что представители лагерей Головкина и Фалькао пока не давали комментарии, поскольку уведомление ещё не было представлено санкционирующими организациями.

Головкин является обладателем титулов в среднем весе по версиям WBA (Super) и IBF.

Головкин обнял певца, исполнившего под фанеру гимн Казахстана:

40-летнего Головкина хотят выжать до последнего. WBA дала ветерану нереальный срок для боя 40-летнего Головкина хотят выжать до последнего. WBA дала ветерану нереальный срок для боя
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