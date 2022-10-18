«Это неприятный момент». Ян сравнил выступления в США с Абу-Даби
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Известный российский боец UFC Пётр Ян поделился мыслями о выступлениях в США и Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). По словам Яна, в Абу-Даби ему нравится драться больше, так как в ОАЭ не возникает проблем с получением виз, в отличие от США.
«Мне нравится здесь больше драться, потому что здесь есть ребята, у которых нет визы, и есть мои друзья. А в Америку я полетел, а никому из угловых не дали визу. Это неприятный момент», — сказал Ян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.
Напомним, в следующем поединке Пётр встретится с американцем Шоном О'Мэлли. Бой состоится в ночь с 22 на 23 октября мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.
Пётр Ян активно готовится к UFC 280:
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