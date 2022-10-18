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Пётр Ян дал прогноз на бой Стерлинг — Диллашоу на UFC 280

Пётр Ян дал прогноз на бой Стерлинг — Диллашоу на UFC 280
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Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в промоушене UFC, поделился мнением о предстоящем поединке между американцами Алджэмейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу. Он состоится на турнире UFC 280, который пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск. По словам Яна, оба спортсмена имеют равные шансы на победу.

«Честно, не знаю, [кто выиграет]. 50 на 50, в зависимости от того, кто кому навяжет свой поединок», — ответил Ян в интервью журналисту Ариэлю Хельвани в программе The MMA Hour.

Напомним, Ян также выступит на UFC 280. Его соперником будет представитель США Шон О’Мэлли. В последнем бою Ян встречался как раз со Стерлингом и проиграл ему раздельным судейским решением.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:

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