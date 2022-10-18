«Земля плоская. Я могу это доказать». Брайс Митчелл вызвал Джо Рогана на дебаты

Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Брайс Митчелл вызвал знаменитого комментатора Джо Рогана на дебаты.

«Я хочу бросить вызов Джо Рогану, потому что он несёт чушь обо мне и о моей маме. Он продолжает делать это уже очень долго. Мы с мамой можем прямо сейчас сказать тебе, что Земля плоская. Земля плоская, она статична. Звёзды, Солнце и всё остальное вращаются вокруг нас. И я могу доказать это. Я бы с радостью провёл с тобой дебаты, Джо Роган, потому что меня достало, что ты смеёшься над сторонниками теории плоской Земли. Если ты так уверен, проведи дебаты со мной, дружище», — сказал Митчелл на видео, опубликованном в социальных сетях.

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