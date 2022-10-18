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«Земля плоская. Я могу это доказать». Брайс Митчелл вызвал Джо Рогана на дебаты

«Земля плоская. Я могу это доказать». Брайс Митчелл вызвал Джо Рогана на дебаты
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Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Брайс Митчелл вызвал знаменитого комментатора Джо Рогана на дебаты.

«Я хочу бросить вызов Джо Рогану, потому что он несёт чушь обо мне и о моей маме. Он продолжает делать это уже очень долго. Мы с мамой можем прямо сейчас сказать тебе, что Земля плоская. Земля плоская, она статична. Звёзды, Солнце и всё остальное вращаются вокруг нас. И я могу доказать это. Я бы с радостью провёл с тобой дебаты, Джо Роган, потому что меня достало, что ты смеёшься над сторонниками теории плоской Земли. Если ты так уверен, проведи дебаты со мной, дружище», — сказал Митчелл на видео, опубликованном в социальных сетях.

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