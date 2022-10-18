Махачев охарактеризовал Усмана Нурмагомедова двумя словами
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о соотечественнике, бойце Bellator Усмане Нурмагомедове.
«Молодой и голодный», — написал Махачев.
В активе 24-летнего Усмана 15 поединков в ММА, в которых он одержал 15 побед, восемь из них были добыты нокаутами. Следующий поединок Нурмагомедов должен провести с бразильцем Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе. В последнем бою, который прошёл на турнире Bellator 283, россиянин победил Кристофера Гонсалеса из США, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде.
Самые успешные братья в мире ММА:
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