Махачев охарактеризовал Усмана Нурмагомедова двумя словами

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о соотечественнике, бойце Bellator Усмане Нурмагомедове.



«Молодой и голодный», — написал Махачев.

В активе 24-летнего Усмана 15 поединков в ММА, в которых он одержал 15 побед, восемь из них были добыты нокаутами. Следующий поединок Нурмагомедов должен провести с бразильцем Патрики Фрейре, который является обладателем пояса в лёгком весе. В последнем бою, который прошёл на турнире Bellator 283, россиянин победил Кристофера Гонсалеса из США, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде.

Самые успешные братья в мире ММА: