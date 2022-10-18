Президент UFС Дана Уайт высказался о контракте с Хасбиком

Президент UFС Дана Уайт высказался о контракте своего промоушена с известным дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик.



«Да, мы подписали контракт с Хасбуллой. Посмотрим, что он у нас будет делать в конечном счёте», — приводит слова Уайта Sportskeeda со ссылкой на его интервью на канале My Mom's Basement with Robbie Fox в YouTube.



В сентябре нынешнего года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном.



Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг.

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