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Диллашоу показал актуальную физическую форму перед боем со Стерлингом на UFC 280. Фото

Диллашоу показал актуальную физическую форму перед боем со Стерлингом на UFC 280. Фото
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Американский боец UFC Ти Джей Диллашоу разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свои нынешние физические кондиции. В настоящий момент Ти Джей готовится к поединку с соотечественником Алджэмейном Стерлингом. Противостояние состоится на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

«Просыпаюсь за 72 часа до взвешивания и выгляжу, да и чувствую себя так, словно нахожусь в лучшей форме в своей жизни», — подписал фотографию Диллашоу.

Фото: Из личного архива Ти Джея Диллашоу

Напомним, бой Диллашоу и Стерлинга будет соглавным событием UFC 280. В главном бою турнира встретятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра. Кроме того, в главном карде поединок проведёт россиянин Пётр Ян, противостоять которому будет американец Шон О'Мэлли.

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