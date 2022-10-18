Диллашоу показал актуальную физическую форму перед боем со Стерлингом на UFC 280. Фото

Американский боец UFC Ти Джей Диллашоу разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свои нынешние физические кондиции. В настоящий момент Ти Джей готовится к поединку с соотечественником Алджэмейном Стерлингом. Противостояние состоится на UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.



«Просыпаюсь за 72 часа до взвешивания и выгляжу, да и чувствую себя так, словно нахожусь в лучшей форме в своей жизни», — подписал фотографию Диллашоу.

Фото: Из личного архива Ти Джея Диллашоу

Напомним, бой Диллашоу и Стерлинга будет соглавным событием UFC 280. В главном бою турнира встретятся россиянин Ислам Махачев и представитель Бразилии Чарльз Оливейра. Кроме того, в главном карде поединок проведёт россиянин Пётр Ян, противостоять которому будет американец Шон О'Мэлли.