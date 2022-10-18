Бой Магомеда Мустафаева на UFC 280 отменён
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Бой с участием россиянина Магомеда Мустафаева, который должен был пройти на UFC 280 Абу-Даби (ОАЭ), отменён. Соперник Мустафаева Джейми Малларки получил травму, а нового найти не удалось.
«Бой отменён. Новый соперник имел контракт с другой организацией, поэтому выступить не сможет», — приводит слова Мустафаева ТАСС.
Бой с участием россиянина Магомеда Мустафаева под вопросом. Промоушен прорабатывает вариант с соперником для бойца.
Напомним, UFC 280 состоится в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). В главном поединке встретятся представитель России Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе.
Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280:
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