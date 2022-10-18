Хабиб обратился к Махачеву в преддверии его боя с Оливейрой

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к своему приятелю, претенденту на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Исламу Махачеву. В настоящий момент Ислам готовится к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Он состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.



«Время блистать, брат», — написал Нурмагомедов.



Напомним, UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Поединок Махачева и Оливейры станет главным событием спортивного шоу. Бойцы поспорят за чемпионский пояс в лёгком весе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Оливейра и Махачев готовятся к бою на UFC 280: