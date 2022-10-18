UFC запретила делать ставки бойцам, выступающим в промоушене

Вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл опубликовал в социальных сетях заявление промоушена по поводу ставок со стороны его бойцов.

«В свете чётких указаний, которые мы получили от органов, регулирующих индустрию ставок в США, мы вынуждены внести определённые ограничения, касающиеся ставок, сделанных нашими атлетами и членами их команд. Атлетам запрещается делать ставки напрямую или через третьих лиц на любой матч в UFC, в том числе на самих себя. В большинстве штатов, где легализованы ставки на спорт, ставки бойца на любой матч ММА, организованный промоутером, с которым он связан, являются незаконными и могут повлечь уголовное наказание.



Спортсмены также должны знать, что в большинстве штатов данный запрет распространяется на некоторых или всех родственников, проживающих в одном доме с атлетом, их тренеров, менеджеров, помощников, медиков и прочий персонал, имеющий доступ к закрытой информации об участниках любого матча. Спортсмен, которому стало известно о каких-либо ставках, нарушающих данные ограничения, должен немедленно уведомить UFC о данном инциденте», — говорится в заявлении.