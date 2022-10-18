«Усиливаем наш состав». Алексей Олейник встретился с Немковым и Павловичем. Фото

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав общее фото с соотечественниками, бойцом промоушена Bellator Вадимом Немковым и бойцом UFC Сергеем Павловичем.



«Усиливаем наш состав», — подписал фотографию Олейник.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

Напомним, в последнем бою Олейник встречался со шведом Илиром Латифи и проиграл ему единогласным решением судей. Поединок проходил в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61. Вскоре после этого боя стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Алексей пока не комментировал эту новость.

Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61: